'Россия, как Титаник, уйдет под воду': экстрасенс рассказал, как россияне заплатят за войну

Россию, которая развязала войну против Украины, настигнет расплата. Страну-агрессора ждут катаклизмы, наводнения, землетрясения и прочее, люди будут страдать.

Об этом УНИАН заявил экстрасенс Макс Гордеев. "Идет тяжелая энергия. Уже сейчас многие люди в России испытывают большое уныние, они теряют веру в то, что одержат победу. Это правильно, потому что со страной-агрессором ничего хорошего не будет… Когда Украина одержит победу, Россия уйдет, как Титаник, под воду", – отметил он.

По словам экстрасенса, в России будет раскол, который потянет всю страну на дно. "Айсбергом" в такой ситуации станет именно Украина. В то же время Гордеев добавил, что быстрой смерти российского диктатора Владимира Путина не будет, поскольку он работает не только с врачами, но и с великими магическими ритуалами.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.