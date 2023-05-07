Пять лучших фильмов о зомби: будет смешно и страшно

UAportal подготовил обзор пять лучших фильмов о зомби, выпущенных в период с 2002 по 2008 год, чтобы подчеркнуть их уникальный взгляд на жанр зомби.

28 дней спустя

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Зомби, Постапокалиптика

Страна: Великобритания

Продолжительность: 113 минут

Год: 2002

Продюсер: Эндрю Макдональд

11 побед и 28 номинаций, включая BAFTA за лучший монтаж и лучший звук.

После того, как в лаборатории был выпущен очень заразный вирус, Джим (Киллиан Мерфи), очнувшись от комы, обнаруживает, что мир погрузился в хаос. Большинство населения превратилось в жестоких, пожирающих плоть зомби, и Джим должен объединиться с другими выжившими, чтобы найти безопасное место и выбраться из города.

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Рассвет мертвецов

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Зомби

Страна: США, Канада, Япония, Франция

Продолжительность: 101 минута

Год: 2004

Продюсер: Ричард П. Рубинштейн

4 победы и 16 номинаций, включая премию "Сатурн" за лучший фильм ужасов и премию "Хьюго" за лучшее драматическое представление.

В этом ремейке классического фильма 1978 года группа выживших укрывается в торговом центре во время вспышки зомби. По мере того как проходят дни, в группе нарастает напряжение, и они должны бороться за то, чтобы остаться в живых и покинуть торговый центр до того, как его заполонят зомби.

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Зомби по имени Шон

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Зомби, Комедия

Страна: Великобритания, Франция

Продолжительность: 99 минут

Год: 2004

Продюсер: Нира Парк

13 побед и 20 номинаций, включая BAFTA за лучший сценарий и Saturn Award за лучший фильм ужасов.

Шон (Саймон Пегг) – безыдейный торговец, который однажды просыпается и обнаруживает, что мир захвачен зомби. С помощью своего лучшего друга Эда (Ник Фрост) Шон должен спасти свою девушку и свою мать и спастись, сражаясь с ордами нежити.

Земля мертвых

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Зомби

Страна: США, Канада, Франция

Продолжительность: 93 минуты

Год: 2005

Продюсер: Марк Кантон

2 победы и 8 номинаций, включая Saturn Award за лучшее специальное издание на DVD и Fright Meter Award за лучший грим.

В мире, где мертвые восстали и захватили планету, группа выживших живет в окруженном стенами городе, которым правит богатый и могущественный Кауфман (Деннис Хоппер). Когда группа повстанцев угрожает нарушить хрупкий баланс власти, Кауфман посылает своих наемников разобраться с ними, что приводит к кровавой битве между живыми и мертвыми.

Мертвячка

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Зомби, Ужасы

Страна: США

Продолжительность: 101 минута

Год: 2008

Продюсер: Трент Хаага

1 победа и 4 номинации, включая награду Fright Meter за лучшую женскую роль и награду Screamfest за лучшую операторскую работу.

Два старшеклассника, Рикки (Шило Фернандес) и Джей Ти (Ноа Сеган), обнаруживают прикованную девочку в заброшенном приюте. Девушка оказывается мертвой, и двое мальчиков становятся одержимы ею, пряча ее и используя в своих извращенных целях. Поскольку их действия становятся все более тревожными, ситуация выходит из-под контроля, что приводит к жестокой и кровавой конфронтации.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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