Пять фактов об актрисе Кире Найтли, о которых мало кто знает

Кира Найтли – британская актриса, которая за свою карьеру снялась в многочисленных фильмах и телешоу. UAportal подготовил пять интересных фактов о Кире Найтли, которые зрители могли не знать.

Факт 1

Кира многоязычна и может говорить на нескольких языках, включая английский, испанский, итальянский и французский. Она выучила французский еще в детстве, а свои языковые навыки оттачивала во время учебы в Европейской школе в Брюсселе.

Факт 2

Несмотря на успешную актерскую карьеру, она никогда не посещала театральную школу. Вместо этого училась своему ремеслу на собственном опыте и работая с другими актерами на съемочных площадках. По словам Найтли, больше всего она почерпнула из своей ранней работы в телевизионных шоу и на съемочной площадке.

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Факт 3

Актриса получила признание за свою благотворительную деятельность и активизм. Она поддерживает множество организаций, включая Amnesty International и Comic Relief. В 2018 году она получила OBE "Орден Британской империи" за заслуги в драматургии и благотворительности.

Факт 4

Одна из первых ролей Найтли в кино была в фильме "Звездные войны: Эпизод I - Призрачная угроза". Она сыграла Сабе, приманку для королевы Амидалы (Натали Портман). По словам Найтли, она согласилась на эту роль, потому что была поклонницей франшизы "Звездные войны" и хотела поработать с режиссером Джорджем Лукасом.

Факт 5

Кира была номинирована на две премии "Оскар" за свои роли в фильмах "Гордость и предубеждение" и "Игра в имитацию". Несмотря на эти награды, она никогда не получала "Оскар". Найтли сказала, что хотя она ценит признание со стороны своих коллег, но не считает, что награды являются самым важным аспектом ее карьеры.

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