Пять лучших фильмов о зомби: будет смешно и страшно
UAportal подготовил обзор пять лучших фильмов о зомби, выпущенных в период с 2002 по 2008 год, чтобы подчеркнуть их уникальный взгляд на жанр зомби.
28 дней спустя
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Зомби, Постапокалиптика
Страна: Великобритания
Продолжительность: 113 минут
Год: 2002
Продюсер: Эндрю Макдональд
11 побед и 28 номинаций, включая BAFTA за лучший монтаж и лучший звук.
После того, как в лаборатории был выпущен очень заразный вирус, Джим (Киллиан Мерфи), очнувшись от комы, обнаруживает, что мир погрузился в хаос. Большинство населения превратилось в жестоких, пожирающих плоть зомби, и Джим должен объединиться с другими выжившими, чтобы найти безопасное место и выбраться из города.
Рассвет мертвецов
Рейтинг IMDB: 7.3
Жанр: Зомби
Страна: США, Канада, Япония, Франция
Продолжительность: 101 минута
Год: 2004
Продюсер: Ричард П. Рубинштейн
4 победы и 16 номинаций, включая премию "Сатурн" за лучший фильм ужасов и премию "Хьюго" за лучшее драматическое представление.
В этом ремейке классического фильма 1978 года группа выживших укрывается в торговом центре во время вспышки зомби. По мере того как проходят дни, в группе нарастает напряжение, и они должны бороться за то, чтобы остаться в живых и покинуть торговый центр до того, как его заполонят зомби.
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Зомби по имени Шон
Рейтинг IMDB: 7.9
Жанр: Зомби, Комедия
Страна: Великобритания, Франция
Продолжительность: 99 минут
Год: 2004
Продюсер: Нира Парк
13 побед и 20 номинаций, включая BAFTA за лучший сценарий и Saturn Award за лучший фильм ужасов.
Шон (Саймон Пегг) – безыдейный торговец, который однажды просыпается и обнаруживает, что мир захвачен зомби. С помощью своего лучшего друга Эда (Ник Фрост) Шон должен спасти свою девушку и свою мать и спастись, сражаясь с ордами нежити.
Земля мертвых
Рейтинг IMDB: 6.2
Жанр: Зомби
Страна: США, Канада, Франция
Продолжительность: 93 минуты
Год: 2005
Продюсер: Марк Кантон
2 победы и 8 номинаций, включая Saturn Award за лучшее специальное издание на DVD и Fright Meter Award за лучший грим.
В мире, где мертвые восстали и захватили планету, группа выживших живет в окруженном стенами городе, которым правит богатый и могущественный Кауфман (Деннис Хоппер). Когда группа повстанцев угрожает нарушить хрупкий баланс власти, Кауфман посылает своих наемников разобраться с ними, что приводит к кровавой битве между живыми и мертвыми.
Мертвячка
Рейтинг IMDB: 5.7
Жанр: Зомби, Ужасы
Страна: США
Продолжительность: 101 минута
Год: 2008
Продюсер: Трент Хаага
1 победа и 4 номинации, включая награду Fright Meter за лучшую женскую роль и награду Screamfest за лучшую операторскую работу.
Два старшеклассника, Рикки (Шило Фернандес) и Джей Ти (Ноа Сеган), обнаруживают прикованную девочку в заброшенном приюте. Девушка оказывается мертвой, и двое мальчиков становятся одержимы ею, пряча ее и используя в своих извращенных целях. Поскольку их действия становятся все более тревожными, ситуация выходит из-под контроля, что приводит к жестокой и кровавой конфронтации.
Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.
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