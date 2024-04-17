"Білет" или "квиток": языковеды объяснили, когда правильно употребляется каждое из слов
Украинский язык различает термины "квиток" и "білет", и оба они существуют в лексике. Эти слова применяются в зависимости от контекста и не могут считаться взаимозаменяемыми.
Подробнее об использовании этих слов в разных ситуациях рассказали на Facebook-странице Mova, пишет Telegraf. В первую очередь нужно разобраться, что означает каждое из слов.
Билет – это карточка с вопросами, который используется во время проведения экзаменов. Этот термин также может употребляться для обозначения ценных бумаг.
К примеру: "Був у нас усний іспит з української мови… Підійшов я до столу, взяв з купи білет і читаю" (О. Донченко).
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Квиток – это документ, позволяющий передвижение на транспорте, а также подтверждающий членство в определенной организации. Кроме того, этот термин используется для обозначения разрешения на доступ к различным мероприятиям или учреждениям, например, музеям или театрам.
К примеру: "Кур’єр… приніс нам три квитки до театру" (О. Досвітній).
Надо употреблять слово "білет", когда он:
- экзаменационный
- лотерейный
- кредитный
- банковский
Мы говорим "квиток", если он
- партийный
- профсоюзный
- журналистский
- военный
- трамвайный
- проездной
- входной
- театральный
Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно говорить по-украински "творог".
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