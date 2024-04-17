''Білет'' или ''квиток'': языковеды объяснили, когда правильно употребляется каждое из слов

Украинский язык различает термины "квиток" и "білет", и оба они существуют в лексике. Эти слова применяются в зависимости от контекста и не могут считаться взаимозаменяемыми.

Подробнее об использовании этих слов в разных ситуациях рассказали на Facebook-странице Mova, пишет Telegraf. В первую очередь нужно разобраться, что означает каждое из слов.

Билет – это карточка с вопросами, который используется во время проведения экзаменов. Этот термин также может употребляться для обозначения ценных бумаг.

К примеру: "Був у нас усний іспит з української мови… Підійшов я до столу, взяв з купи білет і читаю" (О. Донченко).

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Квиток – это документ, позволяющий передвижение на транспорте, а также подтверждающий членство в определенной организации. Кроме того, этот термин используется для обозначения разрешения на доступ к различным мероприятиям или учреждениям, например, музеям или театрам.

К примеру: "Кур’єр… приніс нам три квитки до театру" (О. Досвітній).

Надо употреблять слово "білет", когда он:

экзаменационный

лотерейный

кредитный

банковский

Мы говорим "квиток", если он

партийный

профсоюзный

журналистский

военный

трамвайный

проездной

входной

театральный

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как правильно говорить по-украински "творог".

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