Больше не используйте слово 'творог': как правильно говорить на украинском

Часто мы используем слова, которые кажутся нам знакомыми и очевидными, но на самом деле они не являются частью украинского языка. Многие из нас даже не подозревают об этом, считая, что их язык безупречен.

Взять хотя бы слово "творог", которое, хоть и распространено, но отсутствует в украинской лексике. Об этом в свое время рассказывал доктор филологических наук Александр Пономарив в блоге для ВВС Украина, пишет ТСН.

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Согласно словам языковеда, слово "творог" в украинском языке соответствует понятию "сыр".

В Украине словом "творог" часто называют "домашній кисломолочний сир" или, как еще говорят, мягкий сыр, который является результатом кисломолочного брожения, из которого удалена сыворотка. В русском языке под "сыром" понимают "твердый сыр".

Слово "Творог" – это суржик (элементы двух или нескольких языков, объединенные искусственно, без соблюдения норм литературного языка), которое, к сожалению, встречается во многих областях Украины.

Ранее мы писали о семи словах в украинском языке, которые часто употребляют с ошибкой.

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