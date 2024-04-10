Попробуйте произнести с первого раза: названы три самых длинных слова в украинском языке

Украинский язык содержит около 256 тысяч слов. Впрочем, учитывая региональные вариации, диалекты, а также специализированные словари, охватывающие историческую и профессиональную терминологию, общее количество слов может превысить один миллион. Это подтверждают данные Института украинского языка, входящего в состав Национальной академии наук Украины.

Некоторые слова в украинском языке являются чрезвычайно сложными для произношения и содержат не один десяток букв, знают о них лишь единицы, пишет gazeta.ua.

Самые длинные слова в украинском языке

Было зафиксировано три самые длинные термины в украинском языке:

Первое из них – "дихлордифенилтрихлорметилметан", содержащий сразу 30 букв. Это официальное название химического вещества, применяемого в борьбе против насекомых и других вредителей. В прошлом, этот инсектицид был популярным в домашнем обиходе и сельском хозяйстве. Однако из-за сложности произношения, чаще использовалась аббревиатура ДДТ ("дуст"). Вследствие токсичности и способности к накоплению в организме человека, использование этого вещества запрещено во многих странах.

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Самое большое слово, зарегистрированное в Книге рекордов Украины, состоит из 31 буквы. Это слово "рентгеноэлектрокардиографического".

Другой большой термин, имеющий целых 38 букв - "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбоновая кислота", был упомянут в издании "Химическая промышленность Украины".

Дополнительные факты об украинском языке

Одна из самых больших аббревиатур в украинском языке состоит из одиннадцати символов: ЦНИИИТЭДМТП. Это сокращение для "Центрального научно-исследовательского института информации и технико-экономических исследований по материально-техническому снабжению".

Больше всего слов в украинском языке начинается на букву "П". Это также касается и фамилий. Наименее употребляемой же является буква "ф", ее употребляют преимущественно в заимствованных словах.

Слово "бить" отличается большим количеством синонимов, их насчитывается аж 45.

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