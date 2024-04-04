Названы пять благозвучных украинских слов, которые несправедливо редко употребляют в разговоре

Украинцы все активнее переходят на использование государственного языка, оставляя русский и суржик. Некоторые долго не решаются заговорить на украинском, потому что боятся ошибок, но важно помнить, что ошибки - это часть обучения. Самое важное - это ежедневное стремление к повышению уровня знаний и совершенствованию языковых навыков.

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Команда UAportal вместе с NV рассказывает о пяти редко употребляемых словах из словаря современного украинского языка.

Балаканина (укр.) – это длинная и многословная беседа или высказывание. В повседневном общении этот термин используют для описания длительных диалогов или споров, которые не приводят к согласию между участниками.

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Виднокрай (укр.) – это слово можно использовать вместо "горизонт", поскольку виднокрай (укр.) означает воображаемую линию, по которой небо встречается с землей. Этот поэтический термин часто можно встретить в песнях и литературе.

Манівцем (укр.) – украинское слово, означающее объездной путь или непрямой маршрут. Например: "Чого це ти, Лукино, вертаєшся додому манівцем?". Этот термин также можно встретить в песнях и стихах украинских поэтов.

Уторопати (укр.) – это слово означает достижение понимания или осознания чего-то. По правилам благозвучия, можно также использовать слово "второпати" (укр.).

Наспіхом (укр.) – используется для описания действий, выполненных быстро и, как правило, без должного внимания к деталям, что может привести к недостаткам в результате.

Ранее мы писали о семи словах в украинском языке, которые часто употребляют с ошибкой.

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