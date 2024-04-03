Будет плохой урожай: огородники назвали растения, на месте которых не стоит сажать картошку

Получить хороший урожай картофеля - это всегда большое достижение для каждого хозяина. Недостаточно просто подобрать качественные клубни и знать оптимальное время для их посадки. Также критически важным является правильный выбор места, где будут грядки.

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Опытные огородники знают, что если на участке в прошлом году выращивались определенные культуры, то в этом году для картофеля там будет не лучшее место. Об этом пишет "На пенсии".

После каких растений не стоит сажать картофель

Не рекомендуется высаживать картофель на участке, где недавно выращивались томаты, баклажаны, перцы или табак, поскольку все они являются членами семейства пасленовых и подвержены одинаковым болезням. Это увеличивает риск заражения картофеля.

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Что касается бобовых, таких как горох, фасоль и чечевица, они могут негативно влиять на качество почвы, что, в свою очередь, может снизить урожайность.

Также важно менять место посадки картофеля и избегать его выращивания на одном и том же участке чаще, чем один раз в четыре-пять лет, чтобы предотвратить истощение почвы.

После каких растений можно сажать картофель

Для получения богатого урожая картофеля, оптимально выбрать участки, на которых в предыдущий сезон выращивались такие культуры, как капуста, кукуруза, огурцы, дыни и кабачки.

Картофель, высаженный на земле, где раньше росли сидераты такие как горчица, люцерна или клевер, которые способствуют восстановлению питательных веществ в почве, обычно показывает высокие показатели урожайности.

Ранее UAportal рассказывал, как вырастить картофель через рассаду.

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