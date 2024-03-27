Будьте осторожны с пеплом: какие растения не переживут подобную подкормку

Многие люди, занимающиеся садоводством и огородничеством, используют удобрения для оздоровления и улучшения роста своих культур. Древесный пепел считается многоцелевой подкормкой, но есть определенные исключения, о которых нужно знать.

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Золу следует вносить только в почву для культур, нуждающихся в калии и фосфоре, поскольку для некоторых растений она может быть вредной. Об этом сообщает "ТСН".

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Применение пепла из древесины в качестве удобрения может значительно улучшить здоровье растений, ведь он богат фосфором и калием, которые являются ключевыми элементами для их роста. Это удобрение также выступает в качестве защиты от вредителей и болезней, а также способствует сохранению оптимального уровня pH в почве и улучшает ее структуру.

Однако не все растения положительно реагируют на пепел. Такие представители, как арбузы, редька и щавель, предпочитают кислую среду, поэтому их не следует подкармливать этим удобрением.

Следует соблюдать осторожность и при подкормке клумб. Следует избегать использования пепла для рододендронов, гортензий, азалий, вереска, папоротника и ландышей, поскольку эти растения принадлежат к группе ацидофильных и лучше растут в кислых почвах и зола может нанести им вред.

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