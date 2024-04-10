Быстрый рецепт вкусной глазури для паски: готовится на желатине, поэтому не будет крошиться

Пасха 2024 не за горами, и многие уже размышляют над тем, как создать идеальную паску, включая выбор глазури для его украшения. Глазурь на основе желатина является одной из популярных вариантов, ведь она прекрасно ложится на паски.

Для того чтобы ваша праздничная выпечка была не только аппетитной, но и выглядела привлекательно, UAportal предлагает вам попробовать рецепт такой глазури. Она не оставляет следов на ноже и станет изысканным акцентом вашей паски. Глазурь на желатине отлично сохраняет форму, не ломается и не растекается, когда вы будете резать выпечку. Белоснежная, ровная и гладкая глазурь особенно подчеркнет красоту ваших пасок.

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Рецепт глазури для паски на желатине

Ингредиенты:

Сахар - 120 г

Вода - 60 мл + 2 ст. л.

Желатин - 5 г

Ванильный сахар - 1 ч. л

Приготовления:

Сначала растворите желатин в двух ложках холодной воды и оставьте на 15 минут. В кастрюльке соедините обычный и ванильный сахар с водой, тщательно перемешайте и нагревайте на слабом огне до образования пузырьков на поверхности, варите 1-1,5 минуты и снимите с плиты. Дайте сиропу остыть несколько минут, добавьте к нему желатин, размешайте до однородности и оставьте охлаждаться до теплого состояния. После этого взбейте смесь миксером на высокой скорости до того момента, пока не образуется густая масса. Проверьте готовность, подняв лопатку с глазурью: если она стекает медленно и частично остается на поверхности, а стекла - сохраняет рисунок, то глазурь удалась.

Напомним, UAportal уже писал о том, что нельзя добавлять в паску, чтобы не испортить ее.

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