Чем подкормить плодовые деревья весной: опытные садоводы назвали шесть лучших удобрений

Каждое растение в вашем саду или огороде нуждается в индивидуальном подборе удобрения, и это касается также деревьев. Важно использовать такие вещества, как зола, компост, а также другие полезные минералы для их здорового роста.

Существует шесть ключевых удобрений, которые обеспечат вашим фруктовым деревьям все необходимые питательные вещества весной. Об этом информирует "Апостроф".

Какие удобрения выбрать для деревьев

Весенняя подкормка фруктовых деревьев может включать использование древесной золы как природного источника питательных веществ, особенно для кислых почв, где она помогает нейтрализовать pH. Обычно, она вносится в количестве 100-150 грамм на квадратный метр.

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В первый год после высаживания деревьев, рекомендуется добавлять азотные удобрения, примерно 10 грамм на метр квадратный.

Начиная с четвертого года жизни дерева, важно вносить фосфатные и калиевые удобрения, с расчетом 10 грамм фосфатных и 15 грамм калиевых на квадратный метр, используя их при перекопке приствольных кругов.

Для органической подкормки можно применять птичий помет, разведенный в воде в пропорции 1 к 10-12, или навоз, разведенный в воде в пропорции 1 к 5, а также торфяные компосты.

Что касается минеральных удобрений, обычно используют азотные (например, карбамид или аммиачную селитру), фосфорные (такие как суперфосфат) и калийные (калийная соль или хлористый калий).

Внекорневые подкормки можно проводить после развития листьев, используя карбамид в концентрации 30 грамм на 10 литров воды для одного дерева.

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