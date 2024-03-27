Чем удобрить фиалки для пышного цветения: три натуральных средства от экспертов
Фиалка является популярным выбором для домашнего зеленого уголка, поскольку она может украсить любое помещение своим обильным и красивым цветением. Для того чтобы растение радовало вас своими цветами как можно быстрее, важно использовать подкормку.
Экологические удобрения могут значительно улучшить структуру почвы, сделав ее рыхлой и более плодородной. Об этом сообщает pixelinform.
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Какими натуральными средствами подкормить фиалки
- Добавляйте в грунт кофейную гущу для его разрыхления и мягкости. В кофе содержится большое количество азота, который необходим фиалкам.
- Также используйте древесную золу, которая улучшает структуру почвы и отпугивает вредителей. Поливайте растение раз в две недели, используя смесь из одной столовой ложки золы на литр воды. Дайте раствору настояться несколько часов при комнатной температуре перед применением.
- Чтобы стимулировать цветение, используйте раствор йода, разбавляя одну каплю в трех литрах воды. Применяйте не чаще раза в месяц.
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