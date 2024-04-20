Чем заменить формы для пасок: хитрость от опытных хозяек

Накануне празднования Пасхи, хозяйки тщательно составляют список покупок и записывают важные дела. Часто случается так, что основное учтено, но какая-то маленькая деталь выпадает из внимания. Не нужно волноваться, если вдруг выяснится, что не хватает форм для выпечки.

Нет нужды спешить за формами в магазин, ведь можно с легкостью сделать их самостоятельно. Об этом рассказывает ProstoWay.

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Эти формы для выпечки не будут уступать покупным и являются идеальным выбором для тех, кто предпочитает легко снимать бумагу с пасок. Вы также можете адаптировать их размер к тому, который предпочитаете. Для создания самодельных форм понадобится только пергаментная бумага.

Итак, сначала определите желаемый размер пасок и подготовьте металлические консервные банки нужного объема (1 л, 850 мл, 600 мл, 500 мл и т.д.). Пергамент нужно нарезать в соответствии с высотой банки, оставляя примерно 5-8 см на сгиб (в зависимости от диаметра банки). Затем плотно оберните ее пергаментом дважды, и начните формировать дно, заворачивая бумагу от краев к центру. Разгладьте каждый сгиб, чтобы избежать складок. В конце аккуратно пройдитесь пальцем по краю дна, чтобы оно было ровным.

Прочная самодельная форма для выпекания пасок готова!

Напомним, UAportal уже писал о том, что нельзя добавлять к паске, чтобы не испортить ее.

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