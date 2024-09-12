Четыре модные стрижки с челкой для женщин 50+: делают естественную подтяжку и корректируют овал лица

Этой осенью стилисты советуют женщинам после 50 выбирать стильные стрижки с челкой, чтобы решить несколько важных вопросов одновременно. Такие прически помогают скрыть возрастные изменения кожи, подкорректировать овал лица, а также придают образу легкости и изысканности.

Команда UAportal делится информацией о самых популярных омолаживающих стрижках с челкой для женщин 50+ осенью 2024 года.

Удлиненный боб с челкой

Эта вариация боба считается универсальной стрижкой, поскольку подходит женщинам любого возраста. Поэтому стилисты особенно советуют ее зрелым женщинам для омоложения и создания поразительного образа. Прическа помогает визуально удлинить шею, придает лицу более четкие контуры и подчеркивает взгляд.

Челка станет акцентом, скрывая морщины на лбу и у глаз, придавая лицу свежести и подтянутости. Его можно сделать прямым, косым, удлиненным или профилированным – все зависит от ваших пожеланий. Такая прическа кардинально изменит ваш образ, придавая молодости и свежести.

Каскад с челкой-шторкой

Каскадные стрижки идеально подходят женщинам по 50, и вот почему. Текстурированные пряди придают волосам динамичность и невероятный объем, что значительно омолаживает внешний вид. Не случайно каскад пользуется популярностью среди итальянских и французских модниц, известных своим изящным вкусом и стильностью.

Акцентировать каскад рекомендуется с помощью челки-шторки, которая придаст образу игривости и изысканности. Он также зрительно удлиняет лицо и уменьшает лишний объем в нижней части. Эта стрижка подходит для любой формы лица и типа волос, поэтому является настоящей универсальной классикой.

Пикси с косой челкой

Если вы хотите кардинально обновить свой вид и придать образу смелости, эта стрижка станет для вас идеальным выбором. Пикси полностью открывает лицо, подчеркивает выразительность глаз и делает скулы более утонченными. Косая челка удачно маскирует морщины и придает образу нежности.

Пикси с косой челкой прекрасно подойдет женщинам с овальной или треугольной формой лица. Также этот вариант стрижки подходит для женщин с тонкими и лишенными объема волос – она визуально увеличит густоту и придаст локонам здоровый вид.

Каре с асимметричной челкой

Эта стрижка уже давно стала классикой, и это не случайно. Каре оказывает омолаживающий эффект, подтягивает овал лица, подчеркивает контуры скул и делает взгляд более выразительным. Асимметричная челка визуально скрывает морщины, придавая образу свежести и нежности.

Асимметричное каре отлично подходит для зрелых женщин с квадратной или круглой формой лица, поскольку смягчает черты и создает ощущение легкости, уменьшая объем нижней части лица.

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