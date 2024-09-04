Четыре стильных акцента этой осени: что обязательно должно появиться в гардеробе каждой модницы

Лето подходит к концу, и пора подготовить свой гардероб к осеннему сезону. В этом году в тренде будут вещи, еще недавно казавшиеся неактуальными, но, как известно, мода обладает свойством возвращаться.

Поэтому не спешите отказываться от своих пальто или джинсов скини, ведь они снова станут популярны уже в следующем месяце. Стилисты также рекомендуют обратить внимание не только на бежевые и коричневые тона, но и на яркие цвета, такие как розовый и красный. Команда UAportal подготовила подборку из четырех универсальных вещей, которые станут основой вашего осеннего гардероба.

Джинсы скини

Обжатый силуэт из девяностых снова становится актуальным. Хотя многие модницы избегают этого тренда, на полках бутиков постепенно появляются новые модели скини-джинсов. Такие джинсы идеально сочетаются с объемным "верхом" – свитерами, клетчатыми рубашками и футболками оверсайз. Особенно популярны осенью будут джинсы в светлых и темно-серых оттенках.

Сапоги-казаки

Казаки – это сапоги на невысоких каблуках с длинным острым носком. Этот тренд в обуви остается актуальным уже несколько сезонов. Модницы носят их даже летом, ведь они прекрасно дополняют нежные короткие платья. Эта обувь подходит как для вечерних, так и для обычных образов, и станет незаменимым элементом вашего гардероба.

Блуза в стиле бохо

Блуза с воланами всегда ассоциируется с нежностью и лёгкостью. Она символизирует женственность и романтику, и сейчас такие блузы приобрели особую популярность. Важно, чтобы блуза имела объемные рукава или многослойный воротник. Эти блузы помогут создать игривые, но вместе с тем элегантные образы. Лучше всего сочетать их с простым "низом", например, с юбками или брюками.

Пальто

В этой категории одежды следует забыть об обжатых моделях верхней одежды и предпочесть длинные объемные пальто. В тренде серые, чёрные и коричневые оттенки. Можно выбирать верхнюю одежду на пуговицах или с поясом. В сочетании с казаками пальто создаст стильный и утонченный образ.

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