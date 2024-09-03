Тренд осени 2024: стилисты раскрыли секрет стрижки для безупречного образа

Стрижка "итальянка" является сегодня одной из самых популярных вариаций каскадной прически. Ее популярность обусловлена практичностью и универсальностью, ведь подходит практически всем женщинам.

Часто ее путают с каскадом, что не удивительно, поскольку обе прически имеют многоуровневые переходы между прядями разной длины. Однако между каскадом и "итальянкой" существенные отличия. Команда UAportal расскажет, какие преимущества имеет стрижка "итальянка", ее особенности и отличия от каскада.

Преимущества стрижки

Если каскад отличается рваными и дерзкими прядями, создающими эффект некоторой небрежности, то "итальянка" отличается плавными линиями, формирующими женственный и гармоничный вид. Эта стрижка универсальна, поскольку подходит для любого типа лица и структуры волос. Прическа "итальянка" прекрасно корректирует форму даже самых неусидчивых локонов.

"Итальянка" решает несколько задач одновременно, поэтому стилисты часто рекомендуют именно ее. Она придает объем, хорошо держит форму, легко отрастает и оказывает омолаживающий эффект. Кроме того, "итальянка" станет отличным выбором для женщин, желающих выглядеть элегантно, игриво и роскошно одновременно.

Какие особенности стрижки "итальянка"

История стрижки "итальянка" происходит еще с 80-х годов прошлого столетия. Она быстро обрела популярность во всем мире и уже полвека не сходит с модного пьедестала.

Основная особенность "итальянки" заключается в том, что она практически не нуждается в укладке благодаря уникальной технике стрижки прядей. Поэтому локоны самостоятельно набирают объем и структурированность сразу после мытья, выглядя густыми и объемными.

Передние пряди прически создают эффект шапочки, с волосами на макушке, которые короче, чем на висках, что придает объему. Кончики локонов можно оставить рваными или филировать, так же как и челка, подчеркивающая прическу. Слои волос плавно переходят один в другой, придавая волосам динамичность при движении.

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Боковые пряди часто филируются для придания экстраординарного объема, поэтому "итальянка" особенно подходит обладательницам тонких и ослабленных локонов. После сушки достаточно лишь взбить волосы руками, чтобы получить естественный и игривый вид.

Если волосы очень редкие, "итальянка" может не подойти, поскольку акцент на густоте волос создается именно сзади. Объемная макушка не спасет ситуацию, если волосы слишком тонкие. Для достижения эффекта густых и здоровых волос требуется достаточное количество локонов. Прическа будет идеальной для вьющихся или волнистых волос, делая их более послушными и придавая правильную форму.

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