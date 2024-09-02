Омоложение и элегантность: топ стрижек для женщин 45+, подчеркивающих естественную красоту

Если вы еще не определились с идеальной стрижкой, следует обратить внимание на четыре актуальных варианта, которые станут главными трендами осени 2024 года. Стилисты советуют всем женщинам 45+ этой осенью выбирать многослойные градуированные прически, которые одновременно решают несколько важных задач.

Команда UAportal рассказывает, какие модные омолаживающие стрижки будут самыми популярными осенью 2024 года.

Удлиненный боб

Благодаря своему изяществу и удобству, эта стрижка остается в тренде уже несколько лет, ведь она позволяет каждой женщине чувствовать себя молодой, стильной и безупречной. Удлиненный боб отлично справляется с первыми признаками старения, скрывает недостатки и подчеркивает естественную красоту. Эта прическа является универсальной, так как подходит любой форме лица и типу волос. Стрижка выполняется с использованием техники градуировки, что придает ей легкость и омолаживающий эффект. Поэтому такой вариант боба идеально подходит женщинам, которые чуть за сорок.

"Кошачья" стрижка

Это еще один вариант боба, дополненный эффектными слоями и плавными линиями. Эта стрижка придает даже очень тонким волосам исключительный объем, что делает ее идеальной для обладательниц слабых и поврежденных локонов. Прическа подходит для любой длины волос, но лучше всего смотрится на средних локонах. Она также имеет омолаживающий эффект и помогает корректировать овал лица, делая скулы более выразительными. "Кошачья" стрижка прекрасно структурирует волосы – даже непослушные локоны будут легко укладываться после мытья. Она совсем не нуждается в укладке и долго сохраняет свою форму, поэтому визит к мастеру можно отложить на несколько месяцев.

Бикси

Эта стрижка сочетает элементы пикси и классического боба, создавая эффектный вид на коротких волосах. Прическа решает сразу несколько задач: скрывает возрастные изменения кожи лица, придает волосам густоту и объем, а также уменьшает тяжесть в нижней части лица. Бикси станет идеальным выбором для женщин, которые стремятся придать своему образу элегантной легкости и немного небрежного шика. Она отлично подходит для прямых, волнистых и вьющихся волос.

Пикси

Эта стрижка остается на пике популярности уже несколько лет. Она является отличным выбором для женщин, стремящихся омолодить свой облик и кардинально обновить образ. Прическа придает даже тонким волосам объем и визуальную густоту. Ее не нужно укладывать, поскольку градуированные пряди естественно ложатся в правильную форму после мытья. Прическу можно подчеркнуть длинной косой челкой, которая придаст образу изящества и роскошной элегантности.

Раньше мы рассказывали об идеальных стрижках для тонких волос.

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