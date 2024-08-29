Идеальные стрижки для тонких волос: форма и объем будут держаться почти год

Каждая женщина стремится выглядеть привлекательно и элегантно, и удачно подобранная стрижка помогает добиться этого. Однако обладательницам тонких волос особенно сложно найти идеальную прическу, ведь не все варианты придают объем.

Стилисты советуют обратить внимание на четыре многослойные стрижки, которые в 2024 году приобрели огромную популярность по всему миру. Об этом сообщает команда UAportal.

Пикси

В этом году особую популярность приобрели короткие стрижки, в том числе пикси. Эта прическа является отличным выбором для тонких волос, требующих дополнительного объема. Пикси выглядит эффектно как на прямых, так и на волнистых волосах. Благодаря градуированным прядям разной длины, стрижка хорошо держит форму и объем, что позволяет волосам хорошо отрастать. Это значит, что посещать парикмахера можно реже, чем каждые три месяца. Прическу дополняет косая челка, которая омолаживает и выгодно подчеркивает природную красоту, что делает пикси идеальным вариантом без недостатков.

Стрижка "Андеркат"

Эта стрижка еще не приобрела большую популярность среди украинских модниц, но стоит внимания. Она пользовалась огромным успехом в 60-х годах в Великобритании, хотя тогда считалась мужской прической. "Андеркат" идеально подходит для женщин, готовых экспериментировать с длиной волос. Виски могут быть выбритыми, тогда как волосы на макушке остаются длиннее. Прическа отлично подходит для тонких волос без объема, хорошо держит форму и не требует сложной укладки.

Гарсон

Эту оригинальную французскую стрижку выбирают женщины, предпочитающие короткие рваные прически. Сначала она считалась мужской, но в 90-х годах стала невероятно популярной среди мировых звезд и до сих пор остается на пике моды. Причина в том, что такая прическа обеспечивает экстраординарный объем, долго сохраняет форму и, естественно, укладывается сразу после мытья.

Боб-каре

Количество вариантов стрижки боб настолько велико, что разбегаются глаза, поэтому любая женщина сможет найти идеальный для себя стиль. Это одна из лучших омолаживающих причесок, удовлетворяющая несколько потребностей одновременно. Она придает объем волосам, скрывает признаки старения на лице, корректирует форму овала и создает роскошный вид. Неудивительно, что она популярна среди модниц во всем мире. Прическу можно подчеркнуть косой челкой, которая акцентирует на скулах и уменьшает объем в нижней части лица.

Раньше мы рассказывали о стрижках, которые могут изменить овал лица и прибавить молодости женщинам за 60.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!