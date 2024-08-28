Новый образ после 60: какие стрижки могут изменить овал лица и добавить молодости

Стилисты определили четыре модных стрижки для старших женщин, которые способны сделать любую леди чрезвычайно привлекательной. Эти прически одновременно удовлетворяют несколько потребностей, подходят для всех женщин и не нуждаются в сложной укладке.

Команда UAportal рассказывает, какие стрижки для женщин за 60 самых популярных во всем мире.

Градуированный боб

Это модный вариант стрижки с градуированными прядями разной длины. Благодаря технике градуировки волосы двигаются во время ходьбы, что придает образу молодости и динамичности. Волосы в такой прическе не нуждаются в укладке, ведь после мытья они естественно ложатся в правильную структуру. Эту стрижку можно выполнить как на короткие волосы, так и на среднюю длину.

Короткий боб с челкой

Эта стрижка идеально подойдет пожилым женщинам, не боящимся смелых изменений в длине волос. Она чрезвычайно практична, но в то же время очень элегантна и подходит всем женщинам зрелого возраста. Благодаря челке стрижка боб имеет омолаживающий эффект и помогает скорректировать форму лица, забирая лишнюю тяжесть в нижней части. Эта прическа не требует сложной укладки: достаточно просто высушить волосы феном, и ваш стильный образ готов.

Текстурированные пикси

Эта стрижка для женщин, смело идущих на кардинальные изменения в своем стиле и жизни. От классической пикси она отличается рваными концами, достигнутыми с помощью техники филирования. Такая прическа обеспечит отличный объем даже тонким и слабым волосам. Для дополнительного эффекта можно немного растрепать локоны, создавая более смелый образ.

Асимметричный боб

Раньше асимметричный боб был популярен среди молодых женщин, но теперь это актуальный тренд и для зрелых женщин. Причина в том, что эта прическа оказывает омолаживающий эффект, подчеркивает скулы и придает волосам объем. Она универсальна, подходит для любого типа лица и структуры волос. Этот вариант особенно удачен для женщин с более полным лицом, поскольку визуально его удлиняет и делает скулы более выразительными.

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