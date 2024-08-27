Омолаживают минимум на 10 лет: осенние тренды стрижек для женщин 40+

Чтобы выглядеть молодо и привлекательно, следует выбрать правильную стрижку, которая подчеркнет вашу красоту и освежит образ. Этой осенью на вершине популярности остаются многослойные градуированные стрижки.

Стилисты рекомендуют женщинам, стремящимся обновить свой стиль и выглядеть моложе, обратить внимание на 4 самых модных стрижки осеннего сезона 2024 года. Такие прически решают несколько задач одновременно: скрывают возрастные изменения на коже, придают волосам объем, корректируют овал лица, убирая лишнюю тяжесть в нижней части. Узнайте, какие омолаживающие стрижки для женщин за 40 будут самыми популярными этой осенью.

Асимметричный боб с косой челкой

Эта стрижка уже несколько лет остается на пике моды, и это не случайно. Многослойная прическа с косой челкой визуально удлиняет лицо, подчеркивает скулы и делает взгляд более выразительным. Она идеально подходит для женщин с квадратным и гладким лицом. Асимметричный боб может омолодить целых 10 лет, даря ощущение молодости и уверенности.

Пикси с текстурированными прядями

Эта прическа завоевала сердца модниц по всему миру. Она омолаживает, кардинально меняет образ и придает объем даже тонким и ослабленным волосам. Она подходит обладательницам овального и треугольного лица. Текстурированные пряди подчеркивают скулы, а косая челка скрывает возрастные изменения на коже лица. К тому же, текстурированный пикси не требует укладки – волосы естественно ложатся в правильную форму после мытья.

Каскад

Эту прическу можно выполнить на любую длину волос: короткие, средние или длинные. Она уже много лет остается на пике популярности благодаря своей способности омолаживать и освежать образ. Техника стрижки каскад позволяет прядям двигаться во время ходьбы, придавая легкость и элегантную игривость к общему виду. Различные степени градуировки позволяют каждой женщине выбрать идеальный вариант для себя, чтобы выглядеть потрясающе и несравненно.

Удлиненный боб

Вариаций этой стрижки настолько много, что каждая женщина сможет обрести свой идеальный вариант, который подчеркнет ее красоту. Удлиненный боб подходит для любой формы лица и структуры волос. Эту прическу делают на среднюю длину волос, что придает визуальную густоту и объем. Кроме того, удлиненный боб кардинально омолаживает, позволяя каждой женщине чувствовать себя молодой, потрясающей и совершенной.

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