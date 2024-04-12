Чтобы вовремя зацвели: как и когда сажать гладиолусы в открытый грунт

Скоро наступит время для посадки луковиц гладиолусов. Цветоводы с опытом поделились своими секретами и рассказали, как правильно провести этот процесс, чтобы обеспечить своевременное цветение цветов.

Посадку гладиолусов в открытый грунт рекомендуется проводить во второй половине апреля или с наступлением мая, когда температура почвы достигнет отметки в 10°C. Об этом пишет ProstoWay.

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Какая правильно высаживать луковицы гладиолусов

Необходимо тщательно перепахать землю, добавив органические удобрения в пропорции 10 кг на каждый квадратный метр. Перед посадкой желательно осуществить обильный полив, позволив воде глубоко проникнуть в почву, после чего можно приступать к высадке луковиц.

В случае, если почва на участке является глинистой, рекомендуется обогатить ее песком. Расстояние между лунками в ряду следует выдерживать в пределах 25 см, а между самими лунками для клубней – 15 см. Для мелких луковиц оптимальным будет расстояние в 5-7 см.

Глубина лунки под посадку зависит от типа почвы и должна быть 10-15 см. Поливать гладиолусы нужно только водой комнатной температуры.

Если придерживаться этих советов, то уже летом эти цветы отблагодарят вас роскошным цветением.

Напомним, ранее эксперты объяснили, что делать весной с луковичными растениями.

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