Чтобы вовремя зацвели: как и когда сажать гладиолусы в открытый грунт
Скоро наступит время для посадки луковиц гладиолусов. Цветоводы с опытом поделились своими секретами и рассказали, как правильно провести этот процесс, чтобы обеспечить своевременное цветение цветов.
Посадку гладиолусов в открытый грунт рекомендуется проводить во второй половине апреля или с наступлением мая, когда температура почвы достигнет отметки в 10°C. Об этом пишет ProstoWay.
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Какая правильно высаживать луковицы гладиолусов
Необходимо тщательно перепахать землю, добавив органические удобрения в пропорции 10 кг на каждый квадратный метр. Перед посадкой желательно осуществить обильный полив, позволив воде глубоко проникнуть в почву, после чего можно приступать к высадке луковиц.
В случае, если почва на участке является глинистой, рекомендуется обогатить ее песком. Расстояние между лунками в ряду следует выдерживать в пределах 25 см, а между самими лунками для клубней – 15 см. Для мелких луковиц оптимальным будет расстояние в 5-7 см.
Глубина лунки под посадку зависит от типа почвы и должна быть 10-15 см. Поливать гладиолусы нужно только водой комнатной температуры.
Если придерживаться этих советов, то уже летом эти цветы отблагодарят вас роскошным цветением.
Напомним, ранее эксперты объяснили, что делать весной с луковичными растениями.
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