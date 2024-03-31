Для чего опытные хозяйки посыпают веник солью: раскрываем хитрость

В каждом доме можно найти веник или метлу, которые становятся незаменимыми помощниками в быту. Хотя они не способны заменить пылесос, но прекрасно справляются с уборкой мусора. Проходит время, и веник загрязняется, требуя своевременной очистки.

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Когда грязный веник становится причиной распространения мусора, а не его сбора, пришло время очистить инструмент. Команда UAportal рассказывает лайфхак, который поможет восстановить его функции.

Как почистить веник

С помощью веника можно легко избавиться от пыли и мусора, накопившихся на полу. Если его не чистить регулярно, он станет источником еще большего загрязнения.

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Очистить веник – это не так тяжело, как может казаться. Просто посыпьте его горстью соли крупного помола и оставьте на ночь. Во время сна кристаллы соли проникнут во все щели веника и очистят его от грязи.

На следующее утро промойте веник, чтобы избежать разноса соли по вашему дому. Для этого смешайте в миске три литра теплой воды, 500 мл уксуса и полстакана поваренной соли и поместите веник в этот раствор.

Дайте ему полежать в воде несколько минут, пока он не очистится от загрязнений. Затем дайте полностью высохнуть.

После такой процедуры ваш веник будет чист и готов к следующему использованию.

Раньше мы рассказывали зачем одевать веник в мусорный пакет перед уборкой. Этот лайфхак поможет вам сэкономить силы и время.

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