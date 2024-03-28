Для рекордного урожая: когда можно высаживать огурцы в почву
Опытные садоводы знают, что ключ к богатому урожаю лежит не только в качестве семян и рассады, но и правильно выбранном моменте для высадки растений в открытый грунт.
Огурцы особенно уязвимы к холоду, поэтому их высадка слишком рано может привести к гибели растений. Напротив, слишком поздняя посадка может повлечь за собой недостаточность времени для созревания плодов в течение вегетационного периода. Для успешного выращивания огурцов важно соблюдать определенные рекомендации, которые подготовили для вас команда UAportal.
Когда и как сажать огурцы
Выращивание огурцов из рассады более эффективно, чем непосредственный сев в почву. Оптимальный период для начала посева – середина апреля, что обеспечит готовность растений к пересадке на открытые грядки в мае, когда температура почвы станет достаточной для их роста, а вероятность заморозков снизится.
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- Рекомендуется помещать в один горшок 2-3 семени, удаляя менее крепкие всходы после их появления и оставляя для дальнейшего роста самые сильные.
- Огурцы хорошо растут при температуре от 23 до 26 градусов.
- Рассаду следует поливать умеренно, используя мягкую воду комнатной температуры.
- Необходимо обеспечить достаточное расстояние между растениями во избежание их контакта.
- Огурцы считаются готовыми к пересадке, когда у них сформировалось 4-5 здоровых листьев и крепкие корни.
Пересаживать растения в почву можно после середины мая, когда минимизируется риск заморозков. Перед этим рассаду следует адаптировать к внешним условиям.
За неделю до высадки в грунт, постепенно снижайте температуру в помещении, где находится рассада, и ограничьте полив, обильно полить огурцы можно только накануне пересадки.
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