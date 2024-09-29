Стилисты поделились советами по поводу стрижек и причесок для женщин старше 50 лет, ведь неверный выбор может добавить несколько лишних лет.

Команда UAportal предлагает рассмотреть, какие прически следует избегать женщинам элегантного возраста, поскольку такие стрижки могут старить и подчеркивать все морщинки на лице.

Прически в форме шлема

Добавляют лет: каких стрижек лучше избегать после 50, чтобы выглядеть моложе (фото). Источник: pixabay.com

К примеру, стрижка гарсон – это вариант, который можно носить только до 35 лет. Объемные "шлемы" на голове с ровным срезом могут визуально прибавить несколько лет. Женщинам старше сорока следует выбирать текстурированные прически, которые значительно омолаживают и освежают внешний вид, придавая ощущение эффектности и красоты.

Жидкая челка

Добавляют лет: каких стрижек лучше избегать после 50, чтобы выглядеть моложе (фото). Источник: pixabay.com

Лучше избегать жидкой, короткой или "рваной" челки, ведь он лишь подчеркнет нехватку объема на тонких волосах. Если вы хотите стрижку с акцентом на челку, стоит выбрать среднюю длину, например, челку-шторку.

Начес

Добавляют лет: каких стрижек лучше избегать после 50, чтобы выглядеть моложе (фото). Источник: pixabay.com

Эта прическа не только прибавит лет, но и сделает общий вид вульгарным, поскольку уже давно не модным. Чтобы обеспечить нужный объем для тонких волос, можно выбрать подходящую стрижку или воспользоваться муссом, который отлично решит эту проблему. Для получения экстраординарного объема подойдут такие стрижки как боб, текстурированное пикси, объемное каре и шегги.

Длинные волосы

Добавляют лет: каких стрижек лучше избегать после 50, чтобы выглядеть моложе (фото). Источник: pixabay.com

После сорока лет волосы начинают терять свой естественный объем и густоту. Поэтому важно выбирать такие прически, которые визуально оздоровят и придают густоты тонким и поврежденным волосам. Длинные тонкие волосы без объема будут свисать вдоль лица, подчеркивая все возрастные изменения кожи. Если вы не хотите изменять длину, можно выбрать удлиненный боб или каре, которые помогут структурировать локоны и придать им объем.

Раньше мы рассказывали, в какие дни категорически не следует менять прическу.

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