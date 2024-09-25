Лунный календарь стрижек на октябрь 2024: в какие дни категорически не стоит менять прическу

С приходом октября погода начинает постепенно охлаждаться, и многие из нас нуждаются в ношении шапки, чтобы защитить голову от холодного ветра. Однако это совсем не означает, что осень – не время для изменений во внешности, новых причесок или окрашивания волос.

Команда UAportal подготовила календарь стрижек на октябрь 2024 года, чтобы вы знали, в какие дни лучше обновить свой вид, а когда лучше воздержаться от визита в парикмахерскую.

Лунный календарь для стрижки волос на октябрь 2024: благоприятные даты

Во втором месяце осени есть немало удачных дней для стрижки, которые следует учесть при планировании визита к парикмахеру. Обратите внимание на следующие даты: 1-4, 6-8, 10, 12-14, 19, 21-24, 26, 29 и 31 октября. По лунному календарю, именно эти дни наиболее благоприятны для стрижки.

Астрологи также советуют, если вы хотите, чтобы волосы быстро отросли после стрижки, выбирайте даты с 18 по 30 октября. А для привлечения финансовых возможностей подравнивайте кончики 4, 7 или 13 октября.

Читайте также: Три осенние стрижки, которые помогут выглядеть на 10 лет моложе

Эксперименты с волосами, по словам астрологов, лучше всего проводить во время полнолуния, которое выпадает на 17 октября.

Когда не рекомендуется стричь волосы в октябре 2024 года: неблагоприятные даты

Не планируйте стрижку или даже подравнивание волос в следующие дни: 5, 9, 11, 15-18, 20, 25, 27, 28 и 30 октября. Эти даты считаются неблагоприятными.

Лунный календарь на октябрь 2024: когда можно окрашивать волосы

Если вы давно хотели изменить цвет волос или обновить существующий оттенок, смело записывайтесь на следующие дни: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 22-24, 26 и 29 октября. Вы можете экспериментировать без страха, ведь после любых изменений ваши волосы будут сиять.

Мечтали сменить цвет на темный? В октябре особенно удачным днем для этого будет 10-е число. А для маскировки седины лучше подходит 21 октября – цвет продержится максимально долго.

Когда не рекомендуется красить волосы в октябре 2024 года

Избегайте окрашивания, осветления или тонирования волос (за исключением случаев, когда вы используете только тонировочный шампунь), а также кератинирование и биозавивку в следующие дни: 1, 2, 7, 9, 14, 21, 27 и 31 октября.

Раньше мы рассказывали о четырех модных стрижках с челкой для женщин 50+.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!