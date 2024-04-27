Добавят особую нотку: названы дрова, на которых лучше всего жарить шашлык

Весенние дни привлекают нас выбираться на природу, где мы можем насладиться ароматными шашлыками. Однако, не все знают, что тайна идеального вкуса этого блюда кроется в правильном выборе дров для мангала.

Если вы не хотите испортить свой отдых неудачными шашлыками, то не стоит использовать хвойные породы деревьев, поскольку они имеют свойство выделять смолу, что может повлиять на вкус блюда и даже повредить сам мангал. Об этом пишет ТСН.

Во время жарки шашлыков на природе следует обращать внимание на качество дров. Не пользуйтесь трухлявыми или гнилыми деревьями для получения углей, поскольку они не обеспечат должного жара и не смогут дать необходимой температуры для хорошей прожарки мяса.

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Избегайте использования крашеной древесины, поскольку во время нагрева она может выделять вредные вещества, которые повлияют на вкус блюд и могут быть вредны для здоровья. Также следует избегать влажных деревянных брусков, которые не только не обеспечат должного жара, но и будут выделять лишний дым и копоть.

Какие дрова лучше выбрать для приготовления шашлыков

Для жарки шашлыков лучшими считаются дрова фруктовых деревьев, однако также подойдут береза или дуб:

Абрикосовые дрова придают шашлыкам интересные миндальные нотки вкуса, длительное время горят и оставляют минимум пепла, что облегчает очистку мангала после использования.

Яблоневые дрова имеют плотную структуру, которая минимизирует количество образующегося пепла во время горения, при этом добавляют мясу экзотические фруктовые нотки.

Грушевые дрова обогащают шашлыки интересным фруктовым вкусом и выделяют достаточно жара, чтобы сохранить мясо сочным во время приготовления.

Вишневые дрова горят долго, что позволяет готовить несколько порций без перерыва для поддержания огня.

Дубовые дрова придают мясу легкий аромат копчености и горят длительное время, они идеально подходят для приготовления большого количества шашлыка.

Липовые дрова используются для жарки молодого мяса, в частности телятины, чтобы улучшить и усилить его вкус.

Напомним, ранее мы рассказывали о проверенных рецептах маринадов для шашлыка.

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