Секреты идеального шашлыка: каких частей мяса стоит избегать, чтобы не испортить пикник

Весна – это идеальный момент для организации семейного пикника с ароматным шашлыком на свежем воздухе. Выбор качественного мяса является ключевым для достижения непревзойденного вкуса блюда.

Команда UAportal подобрала для вас советы о том, каких видов мяса лучше избегать при приготовлении шашлыка. Рассказываем именно о свинине, ведь из нее чаще всего готовят блюдо.

Части свинины, которые не рекомендуются для шашлыка:

лопатка

голень

задняя нога

грудинка

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Эти части обычно получаются слишком сухими для шашлыка и лучше подходят для медленного приготовления, такого как тушение, варка или запекание. Для жарки на открытом огне лучше выбрать другие части.

Оптимальные части мяса для шашлыка:

лопатка

корейка

шея

окорок

Эти части свинины содержат достаточно жира, чтобы шашлык получился сочным и не пересох во время приготовления. Они обеспечивают идеальный баланс между мягкостью и вкусом, что делает их идеальным выбором для барбекю.

Напомним, ранее мы рассказывали о проверенных рецептах маринадов для шашлыка.

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