Эксперт объяснил, как приготовить вкуснейшую яичницу: Забудьте про молоко и масло

Эксперт поделился рецептом яичницы без сливок, молока и сливочного масла. Это идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой во время праздников.

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Джеймс из пищевого блога Fork and Twist говорит, что дело не в нагревании сковороды, а в паре, времени и типе сковороды. Секрет идеальной яичницы заключается в технике, сообщает Express.co.uk.

Поставьте жаропрочную миску над кастрюлей с кипящей водой на дне и осторожно взбейте яйца. Этот метод может пригодиться, если вы когда-нибудь растапливали шоколад на плите.

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Как только вода нагреется, следует осторожно варить яйца, пока они не станут густыми. Этот трюк лучше работает, когда взбиваете три или более яиц с низким уровнем воды.

Сначала помешивание должно быть минимальным, но когда яйца загустеют, их нужно перемешивать, чтобы предотвратить переваривание. Яйца нельзя оставлять в покое до конца варки.

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