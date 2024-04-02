Если привычная яичница и омлет уже надоели: рецепт интересного завтрака из четырех яиц
Пышный омлет или быстрый скрамбл - идеальный выбор для утреннего стола. Эти сытные блюда помогают нам не чувствовать голод вплоть до обеда.
Имея под рукой яйца, мы с Shuba советуем расширить ваш утренний ассортимент завтраков и попробовать приготовить необычную яичную запеканку. Ее отличие заключается в том, что для приготовления используются вареные яйца. Что касается грибов, то их можно брать как в свежем, так и в сушеном виде. Если вы выбрали сушеные - перед использованием достаточно их проварить.
Ингредиенты на 2 порции:
- куриные яйца – 4 шт.;
- шампиньоны – 400 г;
- твердый сир – 50 г;
- лук – 1 шт.;
- соль, перец черный молотый — по своему вкусу.
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Для заливки необходимо:
- молоко 2,5% - 80 г;
- мука пшеничная – 15 г;
- подсолнечное масло – 25 г;
- зелень, соль, перец черный молотый – по своему вкусу.
Приготовление:
- Сначала отвариваем яйца до готовности, даем им остыть, а затем аккуратно очищаем от скорлупы и крошим на мелкие кусочки.
- Грибы и луковицу тщательно моем, нарезаем небольшими кубиками и пассируем до золотистого цвета на сковороде с добавлением масла.
- В миске соединяем все нарезанные ингредиенты, добавляем соль и перец по вкусу, перемешиваем и выкладываем в форму для запекания.
- Для заливки смешиваем муку с молоком до однородности, вливаем растительное масло, добавляем соль, молотый перец и измельченную зелень, и снова все тщательно перемешиваем.
- Полученной молочной смесью заливаем основу из яиц и грибов, посыпаем тертым сыром сверху и запекаем в духовке, разогретой до 180°C, в течение 10-15 минут.
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