Попробуйте на завтрак: рецепт румяного лаваша с сочной начинкой
На каждой кухне обычно можно обнаружить тонкий лаваш. Он спасает нас от внезапного голода или когда не хочется долго стоять у плиты. С лавашем можно быстро приготовить разные блюда, и они практически всегда получаются вкусными.
Вместе с "На пенсии" мы расскажем, как из лаваша приготовить на завтрак сытные трубочки с начинкой. Ваши близкие будут ждать их у плиты.
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Как приготовить трубочки из лаваша с начинкой
Нам понадобится:
- лаваш - 2 шт.;
- сыр твердый – 300 г;
- яйца вареные – 3 шт.;
- яйца сырые – 2 шт.;
- лук зеленый – по вкусу;
- сметана - 1,5 ст. л.;
- майонез – 1,5 ст. л.;
- молоко – 80 мл;
- масло – для жарки.
Приготовление:
- Сначала займитесь начинкой. Очистите вареные яйца и натрите их на крупной терке, творог – на мелкой, а зеленый лук – мелко нашинкуйте.
- Высыпьте все измельченные ингредиенты в миску, добавьте сметану и майонез и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Разложите листы лаваша на столе, нарежьте их на широкие полосы, распределите начинку по каждой и сверните в трубочки.
- В миске взбейте яйца с молоком, добавьте немного соли и смешайте.
- Нагрейте сковороду, окуните трубочки в кляр и обжарьте со всех сторон до золотистой корочки.
Напомним, ранее мы рассказывали о топ-5 вкусных начинках для лаваша.
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