Есть ли у вас иностранные корни: проверьте свою фамилию в списке

История происхождения украинских фамилий имеет особый раздел, посвященный зарубежным именам. Немало современных украинских фамилий возникло именно из них, хотя сейчас они не всегда выглядят как иностранные.

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Из одного такого имени могли возникнуть десятки разных фамилий, которые со временем трансформировались и адаптировались. Об этом рассказывает Телеграф.

Когда лицо из другой страны становилось главой украинской семьи, ее имя часто превращалось в фамилию рода. Этот обычай позволял отличать иностранцев и их потомков от местного населения. Имя иностранца сочеталось с суффиксом, который указывал на местность, где они поселились. Со временем, эти родовые имена адаптировались к украинскому языку, приобретая более привычное звучание.

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Так образовались следующие уникальные фамилии:

От имени Андроник – Андрей, Андронатий, Андронюк, Андросюк, Андросяк, Андрончук (Андрощук), Андроненко, Андросенко, Андронченко.

– Андрей, Андронатий, Андронюк, Андросюк, Андросяк, Андрончук (Андрощук), Андроненко, Андросенко, Андронченко. От имени Анисим — Анисько, Анишко, Анищенко, Анищук, Анищак, Анисименко.

— Анисько, Анишко, Анищенко, Анищук, Анищак, Анисименко. От имени Базиль (Базель) – Базко, Базько, Базик, Базилевич, Базишин, Базий, Базюк, Базилюк/Базелюк, Базинюк, Базиленко.

От имени Балаж ((Балаш, Болаш, Болош, Болох) — Балаж, Балажко, Балаженко, Балажевич, Балажук, Балазюк; Балаш, Балашко, Балашенко, Балашевич, Балашук, Балащук, Балащак, Балащенко; Болаш, Болашко, Болашенко, Болашенко Болощенко, Болош, Болошук, Болощук, Болошенко, Болощенко, Болох, Болохнюк.

— Балаж, Балажко, Балаженко, Балажевич, Балажук, Балазюк; Балаш, Балашко, Балашенко, Балашевич, Балашук, Балащук, Балащак, Балащенко; Болаш, Болашко, Болашенко, Болашенко Болощенко, Болош, Болошук, Болощук, Болошенко, Болощенко, Болох, Болохнюк. От имени Бенедикт (Беня, Бенедё) Бенедь, Бенюк, Бенесюк, Бенещук/Бенищук, Бенышевский, Бенищенко, Бененко.

Бенедь, Бенюк, Бенесюк, Бенещук/Бенищук, Бенышевский, Бенищенко, Бененко. От имени Вильгельм — Вильгельм, Вилюра, Вилюш, Вилик, Вильчук, Вилюк, Виленчук, Виленко, Вильченко.

От имени Войцех — Войтек, Войткевич, Войцишин, Войцеховский/Войциховский/Войциховский, Войтко, Войтиченко.

— Войтек, Войткевич, Войцишин, Войцеховский/Войциховский/Войциховский, Войтко, Войтиченко. От имени Гелена — Геленюк, Геленяк, Геленчук, Геленко, Гелененко, Геленченко.

— Геленюк, Геленяк, Геленчук, Геленко, Гелененко, Геленченко. От имени Грегор, Гржегорж — Гресь, Гресик, Греско, Грещук, Грецишин, Грещенко.

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От имени Дьордь — Дьордь/Дордь, Дордик, Дордь/Дордяй, Дордич, Дордюк, Дьордяк/Дордяк, Дорденко

От имени Зелик (Зейлик) – Зелик, Зейлик, Зейлюк, Зеличенко.

– Зелик, Зейлик, Зейлюк, Зеличенко. От имени Злота, Злата — Златов, Златюк, Златченко, Златенко; Злотенко, Злотченко.

— Златов, Златюк, Златченко, Златенко; Злотенко, Злотченко. От имени Иво — Ивчик, Ивчук, Ивчак, Ивчишин, Ивченко; Ивон, Ивончик, Ивончук, Ивончак, Ивоненко, Ивонченко, Ивониченко.

— Ивчик, Ивчук, Ивчак, Ивчишин, Ивченко; Ивон, Ивончик, Ивончук, Ивончак, Ивоненко, Ивонченко, Ивониченко. От имени Ивжен , Евжен – Ивжик, Ивженко; Евжик, Евженюк, Евженко.

, – Ивжик, Ивженко; Евжик, Евженюк, Евженко. От имени Йиржи — Иржик, Ирженко; Ижик, Ижко, Ижук, Ижикевич, Иженко, Ижченко.

От имени Казимир – Казимирчик, Казимирчук, Казимирченко; Казимчук, Казименко; Кизим, Кизима, Кизимчук, Кизименко.

– Казимирчик, Казимирчук, Казимирченко; Казимчук, Казименко; Кизим, Кизима, Кизимчук, Кизименко. От имени Каспер – Каспер, Касперский, Каспришин, Кашпур, Кашпуренко.

– Каспер, Касперский, Каспришин, Кашпур, Кашпуренко. От имени Марцели — Марценюк, Марцелюк, Марцинков, Марцинковский, Марциненко.

— Марценюк, Марцелюк, Марцинков, Марцинковский, Марциненко. От имени Минар — Минарчик, Минарчук, Минарченко, Минаренко.

— Минарчик, Минарчук, Минарченко, Минаренко. От имени Мухтар — Мухтарченко, Мухтаренко.

— Мухтарченко, Мухтаренко. От имени Никола — Николко, Николюк, Николяк, Николишин, Николайчук, Николенко, Николаенко.

— Николко, Николюк, Николяк, Николишин, Николайчук, Николенко, Николаенко. От имени Номан – Номанюк, Номанчук, Номаненко, Номанченко.

Напомним, ранее UAportal писал о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждое из них имеет более 100 тыс. носителей.

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