Избегайте их в своем образе этой весной: стилисты назвали цвета, которые старят

Весна 2024 года обещает стать трендовой и яркой. Однако существуют определенные цвета, которые, по словам стилистов, следует исключить из вашего гардероба в этом сезоне, поскольку они могут визуально старить.

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Команда UAportal вместе с ТСН рассказывает о четырех цветах, которые могут добавить вам лет. Лучше избегать их при создании весенних образов.

Бежевый

Несомненно, некоторые цвета считаются классикой, но этой весной они могут не принести желаемого эффекта. Их использование может сделать ваш стиль слишком консервативным и безликим. Чтобы оживить бежевый, введите в образ яркие акценты, которые добавят динамики нейтральному фону одежды.

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Серый

Серый цвет часто ассоциируется со сдержанностью и серьезностью, однако он может оказаться не лучшим выбором для весеннего гардероба. Стилисты советуют избегать монотонных серых ансамблей, предлагая вместо этого внести в образ больше яркости.

Коричневый

Темные и глубокие цвета могут придать тяжести вашему виду, делая его слишком строгим. В качестве альтернативы выбирайте легкие и воздушные пастельные тона, которые добавят свежести.

Монохромные образы

Однотонная одежда может выглядеть однообразно, поэтому эксперты призывают экспериментировать с контрастами, комбинировать разные цвета и фактуры. Это позволит создать динамичный и выразительный образ весеннего стиля 2024 года.

Чтобы выглядеть модно и не добавлять себе лет, следует отказаться от упомянутых цветов в пользу более ярких и насыщенных оттенков, которые привнесут в образ энергию и молодость.

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