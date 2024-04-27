Как достичь долгого и пышного цветения пионов: секрет от цветоводов

Пионы, при должном уходе, могут раскрыть всю свою красоту в больших и пышных бутонах. Однако, если не знать определенных нюансов, они могут выглядеть довольно скромно.

Если ваши цветы не впечатляют размером и пышностью, это сигнал к пересмотру методов ухода за ними. Команда UAportal вместе с ProstoWay рассказывают правила, которые помогут улучшить ситуацию.

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Помните об основном правиле: "На одном стебле должен быть только один цветок". Почему это так важно? Дело в том, что нередко рядом с основным бутоном на стебле появляются дополнительные маленькие. Эти боковые пасынки вытягивают питание и энергию из растения, которые могли бы пойти на развитие главного бутона.

Поэтому стоит осмотреть пионы на количество бутонов. Если рядом с основным есть боковые пасынки - удалите их. Таким образом, вы сосредоточите силы растения на развитие главного бутона. Это также будет способствовать более длительному цветению пионов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как подкармливать пион с помощью бюджетного аптечного средства.

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