Как избавиться от неприятного запаха из холодильника: помогут простые продукты
Порой в холодильнике может возникать неприятный запах. Чтобы устранить эту проблему, необходимо регулярно проводить генеральную уборку, что может быть достаточно трудоемким процессом.
Чтобы избежать появления микроорганизмов, рекомендуется проводить тщательную очистку холодильника каждые 3-6 месяцев. Неприятный запах часто является результатом испорченных продуктов, остатков пищи, а также грязи на полках и в поддонах. Об этом пишет издание Mirror.
Читайте также: Как помыть холодильник за несколько минут без химии
Как удалить вонь из холодильника
Обнаружив неприятный запах в вашем холодильнике, в первую очередь все же его стоит вымыть. Не забудьте проверить наличие пролитых жидкостей в дренажном отверстии, которое находится внизу. После того как холодильник будет чистым, возьмите небольшую миску, наполните ее кофейными зернами и оставьте внутри. Кофе эффективно нейтрализует нежелательные запахи.
Также для борьбы с неприятными ароматами, можно использовать лимон. Разрежьте его на две части и разместите на разных уровнях полок холодильника. Лимон поможет избавиться от вони, впитывая ее в себя.
Какие еще продукты способны впитывать неприятные запахи
- черный хлеб;
- гвоздика;
- тимьян;
- корица;
- кожура апельсина;
- сырой картофель.
Напомним, UAportal уже писал и о других способах избавиться от грязи и неприятного запаха из холодильника.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Телеграм-канал!