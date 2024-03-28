Как отчистить любимые белые кроссовки: самые действенные домашние средства

Белая обувь всегда выглядит элегантно и подходит к любому наряду. Однако ее чистка может быть сложной задачей, ведь даже маленькие загрязнения становятся сразу видимыми.

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Хотя на рынке есть много специализированных средств по уходу за обувью, существуют также простые домашние аналоги, которые могут быть не менее эффективными. Команда UAportal рекомендует использовать несколько проверенных народных рецептов для очищения белых кроссовок.

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Применение хозяйственного мыла: сначала смешайте его с дегтярным мылом. Получившуюся массу нанесите на обувь и оставьте на 30 минут. После этого используйте щетку для удаления загрязнений, а затем ополосните кроссовки водой. Использование соды: приготовьте раствор, смешав соду с водой (следует пробовать разные пропорции) и, по желанию, с небольшим количеством стирального порошка. Нанесите его на обувь и потрите, оставьте на 20-30 минут, а затем смойте. Очистка зубной пастой: выберите зубную пасту с отбеливающим эффектом. Нанесите ее на обувь, немного подождите, затем тщательно почистите ее и промойте. Соль и лимонный сок: смешайте столовую ложку соли с двумя столовыми ложками лимонного сока. Нанесите смесь на пожелтевшие участки и оставьте на несколько часов. После этого промойте и высушите кроссовки. Использование перекиси водорода: это средство обладает высокой эффективностью и может очистить устаревшие загрязнения. Смешайте его с водой в пропорции один к одному и примените на пожелтевшие поверхности. Тщательно очистите загрязнение и промойте обувь водой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как почистить кожаную обувь, чтобы она выглядела как новая.

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