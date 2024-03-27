Как отпугнуть крыс с вашего участка: действенные лайфхаки от фермеров

Грызуны, такие как крысы и мыши, способны поселиться не только в помещениях, но и в саду или на огороде. Есть разные способы борьбы с этими вредителями: от механических ловушек до разных химических ядов. Однако, если вы приверженец более гуманных методов, то вам пригодятся естественные средства.

Видео дня

Так, использование таких растений, как лук, перечная мята и лавровые листья, будет эффективным против вредителей. Размещение этих растений в определенных местах поможет вам избавиться от нежелательных гостей. По информации Express, существуют конкретные рекомендации, где лучше разместить эти средства.

Читайте также: Борьба с слизнями и улитками органическими методами

Опыт фермеров показывает, что грызуны очень не любят сырой лук. Чтобы отпугнуть крыс, нужно положить нарезанный лук в норы и засыпать землей. Если после этого появятся новые отверстия, не беспокойтесь, это означает, что метод работает, и крысы ищут другие пути для выхода, чтобы избежать лука.

Также было обнаружено, что высадка этой огородной культуры у их нор тоже может быть эффективным методом.

Не менее действенным является масло перечной мяты, которое грызуны также не переносят. Просто смочите вату в этом масле и поместите в крысиные норы, заменяя каждые три дня.

Если же эти методы не принесут результата, существует еще одно средство, которое может стать роковым для крыс – это лавровое листья, которые они будут есть, не чувствуя его запаха и погибать.

Напомним, ранее мы рассказывали о методах, которые заставят грызунов обходить ваш двор стороной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!