Как постирать белые носки, чтобы они вернули свой цвет: действенный лайфхак
Белые носки – это универсальный элемент одежды, который найдется в каждом шкафу. Они идеально вписываются в любой образ, в отличие от цветных моделей с экстравагантными рисунками.
Однако со временем носки могут потерять свою первоначальную белизну, приобретая менее привлекательный серый оттенок. Команда Uaportal подготовила для вас простой лайфхак, с помощью которого вы сможете восстановить первоначальную белизну носков без применения отбеливателя.
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Как вернуть белизну носкам
Возьмите вместительную миску и наполните ее горячей водой. Всыпьте по одной столовой ложке столовой соды и лимонной кислоты. Эти компоненты вступают в реакцию, создавая мощную чистящую смесь, которая не только отбелит ткань, но и устранит любые запахи.
Замочите загрязненные носки в этом растворе на пару часов. После этого, просто поместите их в стиральную машинку и постирайте на привычном режиме.
Также, для стирки белых носков можно применить соду и перекись водорода. Добавьте в барабан стиральной машины 2-3 столовые ложки соды и около 50 мл перекиси. Это позволит достичь идеальной чистоты и белизны ваших носков в домашних условиях.
Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.
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