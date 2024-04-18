Как справиться с засохшим жиром на кухне: эффективный лайфхак
Одним из самых сложных этапов уборки жилья является очистка застарелых масляных следов в кухне. Тем не менее с использованием определенных бытовых секретов, можно эффективно избавиться даже от таких тяжелых загрязнений.
Команда UAportal вместе с ProstoWay рассказывает, как побороть жир без применения специальных химикатов. Пригодится обычная лимонная кислота, которая является средством, уже проверенным временем.
Лимонная кислота прекрасно справляется с тяжелыми загрязнениями. Для приготовления очистительного раствора понадобится один литр воды, пакетик лимонной кислоты и 100 мл жидкого мыла.
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Смешайте ингредиенты до однородности и нанесите на проблемные участки.
Дайте раствору подействовать, оставив его на 30 минут.
Для повышения эффективности можно смочить тряпку в растворе и приложить к пятну на то же время.
После этого достаточно протереть поверхность влажной губкой, чтобы удалить размягченный жир.
В конце уборки просто протрите поверхность до сухости.
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