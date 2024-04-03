Упростят жизнь во время весенней уборки: три простых лайфхака от опытных хозяек

Традиционная весенняя уборка может быть времязатратной и требовать определенных умений. Будь то полировка зеркал и окон, чистка ковров или организация шкафа - каждая из этих задач может занять не один час.

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Сайт The Pioneer Woman предлагает полезные советы, которые помогут эффективно сократить время, потраченное на уборку, благодаря легким и эффективным хитростям. Эти советы также пригодятся для регулярной недельной уборки.

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Как быстро вымыть окна

Чтобы очистить окна, до которых трудно дотянуться, можно использовать швабру для пола с бумажными полотенцами. Просто нанесите на нее моющее средство и протрите стекла. Для этой цели также подойдет автомобильная щетка для мытья окон на длинной ручке.

Как навести блеск на кухне

Попробуйте использовать оливковое масло для полировки поверхностей из нержавеющей стали, таких как кухонные приборы и кастрюли. Убедитесь, что поверхности чистые перед полировкой.

Обновите швы между плиткой

Для восстановления белизны швов между плиткой используйте смесь пищевой соды с перекисью водорода. Эти ингредиенты не только осветляют швы, но и эффективно борются с плесенью во влажных помещениях.

Ранее команда UAportal рассказывала простые и гениальные советы по уборке, которые должна знать каждая хозяйка.

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