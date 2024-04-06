Как стирать шторы, чтобы они не мялись: лайфхак от опытных хозяек

Наличие штор в доме придает ему особый уют. Они выглядят идеально, когда являются чистыми и тщательно выглаженными. Обычно, стирать такие текстильные изделия не составляет труда, ведь современные стиральные машины оснащены режимами для деликатных материалов, таких как шелк или шерсть.

Тем не менее часто после стирки шторы сильно мнутся. Эту проблему можно решить, используя простой, но эффективный лайфхак, пишет Телеграф.

Как сделать, чтобы шторы не мялись после стирки

Для того чтобы шторы из синтетических материалов выглядели идеально, достаточно повесить их мокрыми. Они сами выпрямятся под собственным весом. Что касается штор из других материалов, лучше их сушить на горизонтальной и чистой поверхности или использовать сушилку.

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Чтобы избежать сильного смятия штор из других тканей, можно сложить их кубиками и поместить в стиральный мешок.

Не заполняйте барабан стиральной машины до краев. Оптимально, когда грязные вещи занимают лишь треть его объема.

Существует также эффективный способ сохранить шторы гладкими после стирки: используйте кондиционер для белья или маску для волос. Необходимо добавить только одну ложку в отверстие для ополаскивателя. Это позволит ткани стать более мягкой и убережет от складок.

Ранее команда UAportal рассказывала, как эффективно стирать вещи без ущерба для качества и цвета.

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