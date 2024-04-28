Какая фотография может стать причиной несчастья: народные приметы

Фото обладают мощной энергией и накапливают в себе много эмоций. Именно поэтому существует перечень вещей, которые категорически запрещено фотографировать.

О том, кого и что нельзя снимать на камеру рассказывает UAportal совместно с RadioTrek.

Люди, которые спят

Согласно народным поверьям, недопустимо делать фото спящих людей, особенно малышей и детей до шести лет, ведь они наиболее чувствительны к негативной энергии и влиянию злых сил. Раньше наши предки верили, что открытые глаза защищают от невидимых демонов.

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Фотографирование спящих могло, по поверьям, стереть границы, отделяющие человека от злых сил, позволяя последним воздействовать на его энергетическое поле.

Отражение в зеркалах

Что касается зеркал, то они считались магнитом для злых духов и мостом между миром живых и мертвых.

Фотографируя отражение в зеркале, человек находится в непосредственной близости к тому, что связано с духами и потусторонним миром.

Наши предки также верили, что опасность в себе несет не только процесс такого фотографирования, но и сама фотография.

Похороны

Ранее существовало верование, что фотографируя умерших мы можем помешать покою их души, и вызвать появление странных и мистических вещей в доме.

В случае, если фото умершего все же было сделано, рекомендовалось держать его отдельно от других фотографий.

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Черные кошки

Это поверье связано не с домашними любимцами, а с теми животными, которых можно встретить посреди улицы. Наши предки были убеждены, что черные коты особенно подвержены влиянию потусторонних сил.

Поэтому считается, что такое фото может привести лишь к неприятностям.

Заброшенные дома

Фотографирование на фоне развалившихся или заброшенных зданий считается плохой идеей из-за сильной негативной энергии, которая может передаться на изображение и принести несчастье в дом.

Если вы уже сделали такой снимок, лучше держать его подальше от жилых помещений, например, в гараже или на чердаке, и не выставлять на всеобщее обозрение.

Напомним, ранее мы писали о картинах, которые лучше не вешать в доме, потому что можно навлечь этим беду.

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