Какую траекторию должен выбрать водитель для заезда в магазин: коварная задача по ПДД
Это задача по теме регулирования дорожного движения. Какую траекторию должен выбрать водитель желтого автомобиля для поворота налево так, чтобы этот манёвр был разрешен в соответствии с ПДД?
Задача представлена каналом "За! Правилами".
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Читайте также: Названы самые популярные гибридные автомобили в Украине
Разбор задачи
На отрезке дороги перед водителем возникает выбор между двумя направлениями для заезда в магазин. Для понимания ситуации следует обратить внимание на дорожный знак 4.1 "Движение прямо".
Этот знак указывает на возможность продолжения движения только вперед, поэтому траектория А является точно запрещенной.
Влияние этого знака распространяется на перекресток, находящийся перед ним.
В случае, когда знак расположен за пределами перекрестка, его действие касается участка до следующего перекрестка. В данной ситуации знак размещен за пределами перекрестка, поскольку выезд из магазина является прилегающей территорией к дороге, а не перекрестком.
Следовательно, после поворота на территорию магазина правила, установленные знаком, до сих пор действуют, и разворот по траектории Б, а затем поворот направо, как показано на иллюстрации, также недопустим.
Стоит отметить, что знак 4.1 не ограничивает право на поворот направо во дворы, жилые районы, заправки и другие прилегающие территории. Однако, в приведенном примере водитель пытается осуществить левый поворот.
Таким образом, обе предложенные траектории движения запрещены.
Правильный ответ – №4.
Напомним, ранее UAportal предлагал решить хитрый тест по ПДД, в котором нужно определить кто из автомобилистов выбрал правильную траекторию для поворота.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !