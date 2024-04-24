Кто из автомобилистов выбрал правильную траекторию для поворота: хитрый тест по ПДД
Рассмотрим задачу по выбору маршрута на перекрестке. Какой из водителей совершил корректный манёвр для совершения левого поворота в ситуации, представленной на рисунке?
Этот тест предложил канал "Школа авто".
Варианты ответа:
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Оба водителя не правы.
- Оба водителя правы.
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Разбор задачи
Водитель автомобиля белого цвета намерен осуществить левый поворот с трамвайных путей, тогда как водитель авто желтого цвета планирует это сделать с проезжей части. На данном перекрестке отсутствуют дорожные знаки, которые бы запрещали поворот налево, следовательно, оба водителя имеют право на выполнение такого маневра.
В пункте 11.8 ПДД говорится:
"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусматривает дорожный знак 5.16, или знак 5.18, или разметка 1.18".
Однако, в этой конкретной ситуации, когда отсутствуют указанные знаки и дорожная разметка, правильно ли действует водитель белого авто? Ответ - нет. На иллюстрации видно только одни трамвайные пути, и мы не знаем, в каком направлении движутся трамваи. Поэтому в этом случае поворот с путей запрещен.
Водитель желтого транспортного средства выбрал правильную траекторию для поворота, расположив свой автомобиль ближе к левому краю дорожной полосы.
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В пункте 10.4 ПДД говорится:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
Правильный вариант ответа – №1
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