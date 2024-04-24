Кто из автомобилистов выбрал правильную траекторию для поворота: хитрый тест по ПДД

Рассмотрим задачу по выбору маршрута на перекрестке. Какой из водителей совершил корректный манёвр для совершения левого поворота в ситуации, представленной на рисунке?

Этот тест предложил канал "Школа авто".

Варианты ответа:

Водитель желтого автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба водителя не правы. Оба водителя правы.

Читайте также: Эксперты назвали самые популярные б/у универсалы на рынке Украины

Разбор задачи

Кто из водителей выбрал правильную траекторию для поворота налево?. Источник: ''Школа авто''

Водитель автомобиля белого цвета намерен осуществить левый поворот с трамвайных путей, тогда как водитель авто желтого цвета планирует это сделать с проезжей части. На данном перекрестке отсутствуют дорожные знаки, которые бы запрещали поворот налево, следовательно, оба водителя имеют право на выполнение такого маневра.

В пункте 11.8 ПДД говорится:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусматривает дорожный знак 5.16, или знак 5.18, или разметка 1.18".

Однако, в этой конкретной ситуации, когда отсутствуют указанные знаки и дорожная разметка, правильно ли действует водитель белого авто? Ответ - нет. На иллюстрации видно только одни трамвайные пути, и мы не знаем, в каком направлении движутся трамваи. Поэтому в этом случае поворот с путей запрещен.

Водитель желтого транспортного средства выбрал правильную траекторию для поворота, расположив свой автомобиль ближе к левому краю дорожной полосы.

Читайте также: Водитель какого транспорта должен проехать перекресток вторым

В пункте 10.4 ПДД говорится:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Правильный вариант ответа – №1

Напомним, в первые три месяца 2024 года, на автомобильном рынке Украины была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, изготовленных в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами. Команда UAportal рассказала о самых популярных моделях.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !