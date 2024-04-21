Украинцы все чаще покупают подержанные автомобили из США: названы самые популярные модели
В первые три месяца 2024 года, на автомобильном рынке Украины была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, которые были произведены в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами.
Согласно данным "Укравтопром", такие автомобили составляют 18% от общего количества подержанных машин, которые впервые получили регистрацию в Украине в период с января по март. Об этом пишет информ агентство УНИАН.
Наибольшую популярность среди авто из Штатов имеют автомобили на бензине, которые составляют 47%. Электрокары занимают треть рынка, тогда как гибриды и автомобили с газобаллонным оборудованием имеют по 7% от общего количества. Дизельные автомобили составляют 6% рынка подержанных авто.
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Пятерка самых популярных автомобилей с пробегом, которые были произведены в США, представлена следующим образом:
- Tesla Model 3 - 1118 авто;
- Tesla Model Y - 796;
- Volkswagen Passat - 635;
- Ford Escape - 633;
- Jeep Cherokee - 608.
Автомобили из США, которые вошли в состав украинского автопарка, в среднем уже имеют более шести лет эксплуатации.
Напомним, за первые три месяца 2024 года украинцы приобрели почти 4,2 тысячи легковых авто из Китая. Это на 75% больше, чем в прошлом году. UAportal рассказал, почему китайские авто становятся все более популярными в Украине.
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