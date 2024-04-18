Самые популярные модели новых авто в Украине: названы топ-10 легковушек

В марте 2024 года, как и в прошлом году, французский автомобиль Renault Duster возглавил список самых популярных новых легковых автомобилей в Украине. Toyota RAV-4 заняла второе место в рейтинге, а KIA Sportage – третье.

Топ-10 новых авто на украинском рынке закрывает китайская модель электрокара BYD Song Plus. Об этом говорится в обзоре "Укравтопрома".

В рейтинге самых популярных легковушек, семь из десяти лидеров продаж были кроссоверами, один внедорожник, один лифтбек и один пикап. Эти авто составили почти 42% от общего объема продаж новых легковых автомобилей в марте.

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Список моделей, которые имели наибольшую популярность в прошлом месяце, представлен следующим образом:

Renault Duster – 920 ед;

Toyota RAV-4 – 415 ед;

KIA Sportage – 223 ед;

Peugeot Landtrek – 216 ед;

Volkswagen ID.4 – 207 ед;

Hyundai Tucson – 185 ед;

Mazda CX5 – 172 ед;

Toyota Land Cruiser Prado – 160 ед;

Skoda Octavia – 159 ед;

BYD Song Plus – 117 ед.

Напомним, за первые три месяца 2024 года украинцы приобрели почти 4,2 тысячи легковых авто из Китая. Это на 75% больше, чем в прошлом году. UAportal рассказал, почему китайские авто становятся все более популярными в Украине.

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