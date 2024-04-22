Лучшие б/у универсалы на рынке Украины: рейтинг от экспертов
На украинском вторичном авто рынке универсалы занимают четвертое место по популярности, их доля составляет 13,6% от всех автомобилей. Они уступают только хэтчбекам, кроссоверам и седанам.
В течение первого квартала 2024 года было продано 43,5 тысячи легковых автомобилей с кузовом типа "универсал". Журналисты портала AUTO.RIA.com составили рейтинг из 15 самых популярных из них. Об этом пишет mmr.
Топ-15 универсалов с пробегом в Украине:
1. Volkswagen Passat
Популярный год выпуска - 2011; Средняя цена такого авто - $10 300
2. Skoda Octavia
Популярный год выпуска - 2011; Средняя цена такого авто - $8300
3. Renault Megane
Популярный год выпуска - 2012; Средняя цена такого авто - $8200
4. Volkswagen Golf
Популярный год выпуска - 2015; Средняя цена такого авто - $12 700
5. Opel Astra
Популярный год выпуска - 2008; Средняя цена такого авто - $5500
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6. Ford Focus
Популярный год выпуска - 2010; Средняя цена такого авто - $6200
7. Skoda Fabia
Популярный год выпуска - 2008; Средняя цена такого авто - $5200
8. Audi A6
Популярный год выпуска - 2002; Средняя цена такого авто - $5000
9. Audi A4
Популярный год выпуска - 2005; Средняя цена такого авто - $6900
10. Renault/Dacia Logan
Популярный год выпуска - 2009; Средняя цена такого авто - $5200
11. Volvo V50
Популярный год выпуска - 2011; Средняя цена такого авто - $8300
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12. ВАЗ 2111
Популярный год выпуска - 2007; Средняя цена такого авто - $2300
13. BMW 3 Series
Популярный год выпуска - 2002; Средняя цена такого авто - $5400
14. Toyota Avensis
Популярный год выпуска - 2006; Средняя цена такого авто - $6500
15. KIA Ceed
Популярный год выпуска - 2008; Средняя цена такого авто - $5800
Напомним, в первые три месяца 2024 года, на автомобильном рынке Украины была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, которые были изготовлены в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами. Команда UAportal рассказала о самых популярных моделях.
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