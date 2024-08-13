Когда копать картошку в 2024 году: лучшие дни для идеального хранения урожая по лунному календарю

Время для сбора картофеля варьируется в зависимости от разных условий. Важными факторами являются тип картофеля, климатические условия, период посева и уход за растениями.

Оптимальное время для сбора картофеля

Для ранних сортов, употребляемых в пищу, идеальное время для сбора – это конец июня или начало июля, примерно через 15-20 дней после того, как картофель зацветет. Если же нужно сохранить картофель, то лучше собирать его чуть позже – в середине или конце июля. Среднеспелые сорта обычно готовы к сбору в конце августа или начале сентября, тогда как поздние сорта собирают в конце сентября или начале октября.

Как распознать, что картофель готов к сбору

Чтобы определить, когда именно копать молодой картофель, отсчитывайте 15-20 дней от момента цветения, или даже до трех недель, если картошка кажется малой. Поздние сорта обычно роют через 2,5-4 месяца после посадки.

Первым сигналом к сбору урожая является состояние ботвы. Если оно опало, значит, можно начинать собирать картофель. Когда картофель полностью созрел, ботва желтеет и сохнет.

Другие признаки готовности включают легкое отделение клубней от ботвы, толстую неощериваемую кожуру и размер клубней, соответствующий характеристикам сорта.

Когда копать картошку по лунному календарю в 2024 году

В августе 2024 года лучшие дни для сбора картофеля – это 14-20, 25, 29 и 30 числа. В сентябре – это 1-2, 6-11, 15-21, 23-26 и 29-30 числа.

Рекомендации по сбору картофеля

За неделю до планируемого сбора картофеля, ботву можно обрезать, оставив около 10 см от корня, чтобы облегчить процесс сбора и укрепить картофель. Перед сбором можно полностью скосить и сжечь ботву.

Собирать картофель можно с помощью лопаты, но вилами это делать удобнее. Вставьте их в землю на расстоянии 15–20 см от основания куста и осторожно переворачивайте почву. Затем проверьте края ямки, поскольку некоторые клубни могут быть там. Поврежденный картофель следует отделить, поскольку его нельзя хранить надолго.

Если картофель сажали с помощью мотоблока, то и собирать его лучше таким же способом, настроив его на нужную глубину.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой сорняк следует оставлять на огороде, чтобы повысить урожайность.

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