Назван рейтинг самых надежных б/у авто, ресурс которых превышает 500 тыс. км
Когда вы ищете авто, будь то новое или с пробегом, ключевыми аспектами являются надежность и стоимость обслуживания. На рынке подержанных автомобилей возможно отыскать транспортное средство, которое способно выдержать более 300 тысяч миль (около 483 тысяч километров) без значительных ремонтов и инвестиций.
Эксперты портала HotCars составили список из 20 самых долговечных и надежных машин с пробегом. Об этом пишет mmr.net.ua.
Toyota 4Runner, который производился с 1983 по 1989 годы, возглавил список с самым высоким зафиксированным пробегом, достигнув показателя в 1 442 300 миль (что примерно равно 2,3 млн км). Этот внедорожник среднего размера известен своей надежностью и способностью без проблем преодолевать сложные участки дорог.
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На второй строчке оказалась Honda Accord производства 1990-1993 годов, автомобиль, который заслужил статус одного из самых долговечных в мире. Самая высокая зафиксированная дистанция, которую преодолел этот седан, составляет 1 003 440 миль (около 1,6 млн км).
Третье место занял пикап Ford F-150 двенадцатого поколения, выпускавшийся с 2009 по 2014 годы. Он известен тем, что может легко проехать более 483 тыс. км, а один из экземпляров даже превысил 1 000 000 миль (1,6 млн км).
Таким образом, эти автомобили с пробегом признаны одними из самых надежных и долговечных:
- Toyota 4Runner 1983–1989 гг.;
- Honda Accord 1990-1993 гг.;
- Ford F-150 2009-2014 гг.;
- Hyundai Elantra 2011-2016 гг.;
- Honda CR-V 2005-2007 гг.;
- Honda Civic 2016-2021 гг.;
- Lexus CT 200h 2011-2017 гг.;
- Lexus ES 2002-2006 гг.;
- Toyota Prius 2015-2022 гг.;
- Toyota Camry 1997–2001 гг.;
- Toyota RAV4 2019 г. – н.ч.;
- Nissan Altima 1998–2001 гг.;
- Toyota Corolla 2007-2013 гг.;
- Toyota Highlander 2001-2007 гг.;
- Toyota Sequoia 2001-2007 гг.;
- Toyota Avalon 1995–1999 гг.;
- Toyota Land Cruiser 1998–2007 гг.;
- Lexus RX 2004-2009 гг.;
- GMC Yukon/Yukon XL 2007-2014 гг.;
- Subaru Legacy 2009-2014 гг.
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