Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников 2000-х годов

Выпущенные в двухтысячных годах внедорожники стали фундаментом для современной популярности автомобилей класса SUV. Они включают в себя модели, которые до сих пор славятся своей надежностью и остаются в тренде.

Рейтинг таких неизменно актуальных авто опубликовал mmr.net.ua

Согласно оценкам экспертов, Lexus RX 350, произведенный в период с 2000 по 2010 годы, признан лучшим в SUV-сегменте. Этот автомобиль, оснащенный мощным 3,5-литровым двигателем V6, имеющим 275 лошадиных сил, был отмечен как самый надежный кроссовер 2010 года по версии J.D. Power. Сегодня его надежность оценена в 93 балла из 100 возможных. По данным RepairPal, среднегодовые затраты на обслуживание Lexus RX 350 составляют примерно 407-498 долларов США (цены указаны для США).

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Honda CR-V, появившаяся на рынке в 2008 году, заняла второе место в рейтинге надежности, набрав 90 баллов из 100. Этот кроссовер имеет 2,4-литровый мотор, который развивает 166 лошадиных сил. Владельцы Honda CR-V в среднем тратят 407 долларов в год на техническое обслуживание.

На третьем месте оказался Lexus GX 2007 года выпуска с 4,7-литровым двигателем V8 мощностью 263 лошадиные силы и рамной конструкцией. Его надежность оценена в 89 баллов, а расходы на обслуживание составляют около 551 доллара в год.

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-х:

Lexus RX 350 2010; Honda CR-V 2008; Lexus GX 2007; Toyota Highlander 2007; Infiniti FX35 2007; Ford Edge 2008; Toyota 4Runner 2008; Toyota FJ Cruiser 2008; Lincoln MKX 2007; GMC Envoy 2006; Honda Pilot 2008; Nissan Armada 2009; Шевроле Tahoe 2010; Toyota Sequoia в 2006 году.

Напомним, ранее UAportal обнародовал рейтинг автомобилей, которые чрезвычайно экономны в обслуживании.

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